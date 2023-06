Les AirPods Pro 2 vont gagner un mode Adaptive Audio

Les AirPods Pro 2 vont gagner un nouveau mode de réduction de bruit avec iOS 17 cet automne : Apple a hier soir présenté une nouvelle fonctionnalité appelée Adaptive Audio qui permet un passage dynamique entre le mode Transparence et la réduction de bruit. Le système s'adapte simplement à l'environnement de l'utilisateur : si une personne vient lui parler, il le détecte et passe automatiquement de la réduction de bruit au mode Transparence, tout en réduisant le volume de la musique et augmentant celui de la parole détectée. À l'inverse, il peut activer temporairement la réduction de bruit lorsque le mode Transparence est activé et que d'importantes nuisances sonores sont détectées.iOS 17 apportera également une fonctionnalité permettant de couper temporairement le micro en appuyant sur la tige des AirPods Pro (1 ou 2) ou des AirPods 3 ou sur la couronne de casque AirPods Max pendant un appel. Apple promet également un passage plus rapide de la connexion des AirPods d'un appareil à l'autre. iOS 17 va passer l'été en version bêta : la version finale est attendue pour septembre.