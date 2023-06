Avec iOS 17, CarPlay va accueillir SharePlay pour choisir la musique à plusieurs

CarPlay va avoir droit à une petite nouveauté avec iOS 17 cet automne : Apple a hier soir annoncé l'arrivée de SharePlay pour son système adapté aux écrans des voitures. L'idée est très simple : permettre à tous les passagers — et pas seulement au conducteur — de participer au choix de la musique. Lors d'un trajet, une nouvelle option apparaît sur l'écran d'accueil de l'iPhone des passagers pour rejoindre SharePlay. Il est alors possible à chacun de partager ses goûts musicaux, le nom du coupable s'affichant alors sur l'écran de la voiture.Actuellement en version bêta, iOS 17 sera disponible pour le grand public dans le courant du mois de septembre. Pour la grande révolution de CarPlay qui doit pouvoir piloter beaucoup plus de choses dans la voiture et qui a été annoncée l'année dernière, les premiers véhicules compatibles devraient être annoncés en fin d'année 2023 pour une sortie en 2024 et les voitures déjà en circulation ne seront pas concernées.