La phrase d'accroche de l'assistant vocal d'Apple va être simplifiée cette année. Avec les nouveaux systèmes qui sortiront cet automne, il ne sera plus nécessaire de prononcer le « Dis » de « Dis Siri », ou le « Hey » de « Hey Siri » en anglais. Cette évolution concerne tous les appareils d'Apple avec iOS 17 watchOS 10 ou tvOS 17 . Autre évolution notable, il ne sera plus nécessaire de répéter « Siri » pour lancer une seconde requête si celle-ci suit immédiatement la première.Cette suppression du « Dis » de « Dis Siri » est un petit challenge technique : il ne faut pas que l'assistant se mette à se déclencher au moindre mot comprenant des syllabes un peu trop proches, et il ne faut pas à l'inverse qu'il oublie de se lancer si « Siri » n'est pas prononcé assez clairement, le tout dans de multiples langues avec des accents régionaux parfois très marqués, ce qui explique pourquoi cette évolution en apparence anodine apparaît si tardivement. Les nouveaux systèmes d'Apple sont pour le moment en version bêta : les versions finales devraient être disponibles pour le grand public entre septembre (iOS, watchOS et tvOS) et octobre (iPadOS et macOS) si Apple suit le même schéma que l'année dernière.