La navigation privée de Safari enfin protégée par Face ID ou Touch ID

La navigation privée de Safari va évoluer cette année, avec de nouvelles mesures pour empêcher le suivi des sites web et la désactivation par défaut des extensions. Autre nouveauté notable, l'accès aux onglets de la navigation privée va être soumise à l'authentification biométrique de Face ID ou de Touch ID. Cela concerne iOS 17 et iPadOS 17 ainsi que macOS Sonoma qui ont été présentés hier soir.Il reste possible d'accéder à la navigation privée en entrant le code de l'iPhone, de l'iPad ou du Mac, mais cette évolution permettra en tout cas d'éviter toute incursion accidentelle lorsque l'on a prêté son appareil à un proche le temps d'un instant. La version finale d'iOS 17 sera disponible en septembre, et il pourrait y avoir un lancement décalé en octobre pour iPadOS 17 et macOS Sonoma.