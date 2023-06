iOS 17 va permettre de partager un AirTag avec cinq personnes

Une importante nouvelle fonctionnalité va faire son apparition pour les AirTags avec iOS 17, qui a été présenté hier soir : il sera bientôt possible de partager un AirTag avec cinq personnes. En partageant un AirTag, toutes les personnes ont accès à sa localisation et les éventuelles notifications de suivi sont alors désactivées. Pour partager un AirTag, il suffit de se rendre dans l'application Localiser, cliquer sur ce dernier puis « Partager cet AirTag » et sélectionner le ou les contacts concernés. On peut supprimer un contact tout aussi facilement ensuite.Cette nouveauté sera particulièrement pratique pour les usages en famille ou en entreprise, lorsque certains objets sont susceptibles d'être utilisés en déplacement par plusieurs personnes. Actuellement en version bêta, iOS 17 sera disponible en septembre.