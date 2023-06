Apple lance son offre Back to School aux États-Unis

Dans la foulée de la présentation du MacBook Air 15,3" hier soir, Apple a lancé sa traditionnelle offre Back to School aux États-Unis. Comme l'année dernière, les étudiants peuvent obtenir une carte cadeau Apple en plus de la remise de 10% (Mac) ou de 5% (iPad) accordée sur l'Apple Store éducation et d'une remise de 20% sur AppleCare+. La carte est de 100 dollars pour un iPad Air, iPad Pro ou Mac mini, ou de 150 dollars pour un MacBook Air, MacBook Pro ou iMac. Et oui, le tout nouveau MacBook Air 15,3" est bien éligible à cette offre.L'année dernière, il y avait eu trois semaines de décalage entre le lancement de l'offre Back to School aux États-Unis puis son arrivée en Europe : en France, l'offre avait couru du 14 juillet au 17 octobre, avec des cartes cadeaux allant de 100 € à 150 € valables à la fois sur le matériel, le logiciel et les services d'Apple. Si vous êtes étudiant ou enseignant et comptez vous équiper d'un iPad (Air ou Pro) ou d'un Mac (hors Mac Studio et Mac Pro) pour la rentrée, il peut donc être intéressant d'attendre l'arrivée de l'offre Back to School sur l'Apple Store éducation français dans les prochaines semaines .