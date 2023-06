Les bêtas pour développeurs d'Apple deviennent gratuites

Il n'y a plus besoin de payer 99 dollars par an pour accéder aux versions bêtas d'Apple destinées aux développeurs : c'est désormais gratuit et il suffit simplement de s'enregistrer avec son identifiant Apple sur le portail des développeurs . L'accès complet aux outils des développeurs coûte toujours 99 dollars, détaille Apple dans un tableau , mais tout un chacun peut accéder dès aujourd'hui aux versions bêtas de iOS 17 watchOS 10 et tvOS 10 sans surcoût.Le grand public avait déjà accès gratuitement aux versions bêtas publiques d'Apple, mais celles-ci sortent toujours avec un certain décalage par rapport aux bêtas des développeurs. Pour la nouvelle fournée de système, il faudra en effet attendre le mois de juillet pour que le programme soit à nouveau actif.Si c'est une bonne nouvelle pour les curieux et les développeurs qui veulent simplement faire des tests sans publier quoi que ce soit sur l'App Store, rappelons que les versions bêtas sont par définition instables. On y trouve en effet de nombreux bugs et comportements erratiques, une consommation de batterie généralement accrue, et ce phénomène est d'autant plus important lorsque les versions bêtas sont jeunes comme en ce mois de juin, trois mois avant la finalisation des nouveaux systèmes. Il y a également des risques de pertes de données, sans oublier l'impossibilité de bénéficier d'une prise en charge du SAV d'Apple avec un système en version bêta. Si vous vous lancez dans cette aventure, soyez donc bien conscient des inconvénients et des risques que cela comporte. N'oubliez pas de réaliser des sauvegardes, et évitez idéalement d'installer une bêta sur un appareil utilisé professionnellement.