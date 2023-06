Réalité virtuelle : Apple a racheté Mira

Suite à la présentation du casque Apple Vision Pro cette semaine, The Verge nous apprend que la firme de Cupertino a racheté la startup Mira. Elle est connue du grand public pour ses casques de réalité virtuelle utilisés dans les montagnes russes de Mario Kart dans les parcs Universal Studios aux États-Unis et au Japon. La nouvelle a été annoncée par Ben Taft, CEO de l'entreprise, qui s'est déclarésur un post privé sur Instagram, et confirmé par Apple à The Verge sans commentaire supplémentaire.Apple rachète de multiples petites entreprises pour leurs talents et leurs portefeuilles de brevets, et cela ne signifie pas nécessairement que l'activité en elle-même est amenée à perdurer. L'utilisation de casques de réalité virtuelle dans les parcs d'attractions pourrait cependant être un bon moyen d'amener le grand public à tester le casque Apple Vision Pro dans les prochaines années. À suivre !