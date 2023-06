Le MacBook Air 15 pouces disponible chez les revendeurs

Officiellement présenté par Apple ce lundi, le MacBook Air 15 pouces est disponible en deux configurations qui coûtent 1 599 € (256 Go) ou 1 829 € (512 Go), alors que le modèle 13,6" a vu ses tarifs baisser à 1 299 € (256 Go) et 1 649 € (512 Go). Apple a lancé les commandes sur l'Apple Store dans la foulée de la conférence, avec de premières livraisons des modèles 15 pouces prévues pour le mardi 13 juin.Le MacBook Air 15 pouces arrive aussi chez les revendeurs. Vous pouvez retrouver la configuration de 256 Go chez Amazon ( argent minuit ), Darty ( argent minuit ) et Fnac ( argent minuit ), et la configuration de 512 Go chez Amazon ( argent minuit ), Darty ( argent minuit ) et Fnac ( argent minuit ). Les tarifs sont pour l'instant les mêmes que ceux d'Apple, et les livraisons sont également prévues la semaine prochaine.