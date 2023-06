Deux nouveaux accessoires MagSafe repérés dans iOS 17

Deux nouveaux accessoires MagSafe destinés à l'iPhone ont été repérés par le développeur @aaronp613 dans la première version bêta d'iOS 17 , qui a été présenté ce lundi : il y a un nouveau chargeur MagSafe numéroté A3088 et une nouvelle batterie MagSafe numérotée A2781 . On n'en sait pas plus pour le moment, en dehors du fait qu'iOS 17 doit être finalisé pour le mois de septembre en amont de la sortie de l'iPhone 15 : ces nouveaux accessoires pourraient donc sortir concomitamment.En janvier dernier, le Wireless Power Consortium a annoncé que la norme Qi2 serait basée sur la technologie MagSafe d'Apple, avec les aimants qui permettent un alignement parfait sur le chargeur et une recharge plus optimisée. Apple pourrait donc profiter de ces nouveaux modèles pour promettre une compatibilité officielle avec le nouveau standard... et peut-être aller un peu plus loin avec l'iPhone 15 ? Réponse en septembre.