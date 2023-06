watchOS 10 étend la limite de recharge optimisée

Une fonctionnalité jusqu'ici réservée à l'Apple Watch Ultra va être étendue à d'autres modèles de montres avec watchOS 10 , qui a été présenté lundi : Apple annonce que la fonctionnalité Limite de recharge optimisée va être activée sur l'Apple Watch SE ainsi que les Apple Watch Series 6, Series 7 et Series 8.La limite de recharge optimisée apprend des habitudes de son utilisateur afin de déterminer quand charger la batterie jusqu'à une limite optimisée et quand autoriser une charge complète, dans le but de préserver la durée de vie de la batterie. C'est en complément de la recharge optimisée de la batterie, qui consiste simplement à plafonner la recharge à 80% lorsque cela est jugé suffisant. watchOS 10 est actuellement en version bêta et sera finalisé en septembre.