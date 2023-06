visionOS : Apple a bien changé de nom à la dernière minute

Après des mois voire années de rumeurs, Apple a fini par présenter son casque de réalité mixte ce lundi : il s'appelle Apple Vision Pro et il tourne sous visionOS. Les rumeurs qui annonçaient la sortie du casque Reality Pro et de son système xrOS se seraient-elles totalement plantées ? Dans les sessions de travail de la WWDC, on a la preuve que visionOS est bien un choix de dernière minute : les vidéos diffusées par Apple, comme celle-ci par exemple, sont bourrées de références à xrOS, à l'oral comme à l'écrit.Dans les portions de code utilisées pour le casque, xrOS est également omniprésent. C'est aussi xrOS qui s'affiche sur l'App Store Connect, la plateforme qui permet aux développeurs de publier leurs applications sur la boutique d'Apple.Apple avait bien déposé la marque xrOS il y a quelques semaines, et cela représentait déjà un changement d'avis : l'année dernière, on avait pu voir des références à un certain realityOS dans des portions de code de l'App Store. Pour le nom du casque, même chose : l'année dernière, Apple avait protégé les marques Reality One et Reality Pro , sans que cela n'aboutisse.Pour la petite histoire, ce n'est pas la première fois que le département marketing d'Apple se réveille à la dernière minute : il y avait eu un cas similaire pour l'Apple Watch en 2014. Apple avait discrètement protégé la marque iWatch , le nom paraissait donc certain... Et patatras, changement de nom à la dernière minute : même Tim Cook s'est fait avoir en parlant de l'iWatch et pas de l'Apple Watch dans une interview le soir-même de la présentation.