iOS 17 va permettre aux commerçants de vérifier l'identité de leur client

Apple a déjà commencé à inclure les cartes d'identité et les permis de conduire à l'application Cartes dans certains États américains. Cette nouveauté avait été lancée en partenariat avec la Transportation Security Administration pour accélérer les vérifications d'identité dans les files d'attente des aéroports. Cet automne, ce sont les commerçants qui pourront à leur tout effectuer cette vérification d'identité avec l'iPhone ou l'Apple Watch grâce à iOS 17 ou watchOS 10, vient d'annoncer Apple Cette nouvelle fonctionnalité permettra par exemple de confirmer son âge pour acheter de l'alcool, ou vérifier son nom pour la réservation d'une voiture de location ou d'une place de concert. Apple a imaginé un système ne dévoilant que le strict nécessaire : les informations requises seront affichées sur l'iPhone de la personne en charge de la vérification, et il suffira pour le client d'apposer son iPhone pour que l'authentification se fasse via NFC. Pour entrer en boîte de nuit par exemple, la validation ne donnera que la photo d'identité et la confirmation que l'âge requis est respecté. Même le nom restera secret.En France, la carte d'identité devrait débarquer sur l'iPhone dans le courant de cette année et le permis de conduire devrait suivre en 2024. Pendant ce temps, l'Union européenne planche également sur un portefeuille d'identité numérique européen qui pourrait stocker encore plus d'informations, de la carte Vitale aux... diplômes. Au niveau français, il a pour l'instant été décidé de snober l'application Cartes d'Apple, question de souveraineté nationale.