iOS 17 met en place les paiements récurrents sur Apple Cash

Avec iOS 17 qui sortira en septembre, la fonctionnalité Apple Cash va prendre en charge les paiements récurrents : il sera possible d'envoyer la même somme à contact toutes les semaines, toutes les deux semaines ou tous les mois. Voilà qui devrait faciliter le versement d'argent de poche pour les enfants, ou le paiement de factures partagées récurrentes en colocation. Apple annonce également une fonctionnalité qui permettra de renflouer automatiquement son compte Apple Cash si celui-ci passe sous un certain plancher.Lancé en décembre 2017 , Apple Cash permet de s'envoyer de l'argent entre particuliers, via l'application Messages. La somme reçue peut ensuite être dépensée via Apple Pay, le tout sans besoin d'avoir un compte bancaire. Malheureusement, cette fonctionnalité bien pratique n'est toujours disponible qu'aux États-Unis.