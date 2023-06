iOS 17 peut flouter automatiquement les photos et vidéos sensibles

Présenté ce lundi, iOS 17 met en place une nouvelle fonctionnalité permettant de flouter automatiquement les photos et vidéos reçues qui sont susceptibles de comporter des contenus choquants. L'iPhone est capable d'analyser les images reçues et d'afficher un avertissement s'il détecte un corps nu : l'utilisateur a alors le choix d'afficher les contenus, ou de les supprimer sans les consulter.Désactivée par défaut, la fonctionnalité se trouve dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Avertissements relatifs au contenu sensible. Une fois activée, elle s'applique à trois services : AirDrop, Messages et Messages vidéo, chacun pouvant avoir son propre réglage. Rappelons que depuis décembre 2022 avec iOS 16.2 , AirDrop ne peut plus être ouvert à tout le monde pendant plus de 10 minutes : le risque de recevoir des contenus indésirables dans certains lieux publics est ainsi fortement réduit. La sortie d'iOS 17 est prévue pour septembre.