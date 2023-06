Avec iOS 17, l'iPhone va pouvoir gérer les docks motorisés

Et si la caméra de l'iPhone pouvait suivre un sujet en mouvement ? C'est l'objet d'un nouveau framework mis en place sur iOS 17 , qui sera disponible en septembre : DockKit va permettre à l'iPhone de gérer les docks motorisés, et aux développeurs d'intégrer des fonctionnalités utilisant ces docks dans leurs applications. Le système intègre la reconnaissance d'objets, de visages et même d'animaux, y compris leur position avec l'API Animal Body Pose qui sait par exemple déterminer si l'animal est assis ou couché.

(ça vous rappelle quelque chose ?)

Partant de ces nouveaux outils, les développeurs vont donc pouvoir créer de nouveaux usages tirant parti des stations d'accueil motorisées. Apple donne l'exemple d'un professeur se déplaçant devant son tableau avec la caméra de l'iPhone qui s'assure qu'il est toujours dans le cadre, d'un youtubeur ayant besoin de se filmer en réalisant une cascade... ou encore d'une application de vidéosurveillance pour animaux de compagnie.