L'Apple Vision Pro aura un mode invité pour partager son casque

Avec des prix qui démarrent à 3 499 dollars, Apple ne devrait pas vendre son casque Apple Vision Pro par pelletées, en tout cas dans un premier temps. Les rares personnes ou entreprises à en posséder un exemplaire devraient donc être assaillies de demandes de curieux souhaitant essayer l'appareil, et c'est pourquoi Apple a travaillé à un mode invité pour visionOS. L'entreprise a confirmé l'information à iMore , ajoutant que des détails sur le sujet seront dévoilés avant la commercialisation du casque en début d'année prochaine.Pour le moment, on ne sait pas si visionOS proposera la prise en charge de plusieurs profils et de sessions, comme sur macOS, pour un usage partagé au sein de la famille avec plusieurs enregistrements pour Optic ID, le nouveau système d'authentification biométrique qui scanne l'iris de son utilisateur.