Apple Vision Pro : les différents gestes détaillés

L'interface du casque Apple Vision Pro se pilotera avec les yeux et les mains. Il suffira de pointer avec les yeux puis de cliquer avec un geste de main pour valider une action. Ce geste consiste simplement à pincer le pouce et l'index, sans accessoire particulier, le geste étant repéré par les multiples caméras du casque.Dans une session de la WWDC23 , Apple détaille les différents interactions possibles avec la ou les mains, le pincement de doigt instantanément relâché étant surnommé tap. Il y a le simple et le double tap ou le pincement maintenu, par exemple pour sélectionner du texte. Le pincement maintenu suivi d'un déplacement de la main permet de faire défiler une page, déplacer une fenêtre ou commencer à dessiner. À deux mains, deux pincements maintenus suivis d'un mouvement d'écartement permettent de zoomer un élément, le mouvement inverse permettant d'en réduire la taille. Enfin, deux pincements maintenus suivis d'un mouvement de rotation permettent de manipuler un objet en trois dimensions. Tout cela fonctionne de concert avec le suivi oculaire : si un geste de zoom est réalisé sans que les mains soient dirigées vers l'objet visé, ce sont les yeux qui font office de pointeur.En dehors de ces gestes, les doigts peuvent bien sûr être utilisés pour des interactions directes avec des éléments à proximité visuelle, par exemple avec tous les doigts sur le clavier virtuel ou l'index pour faire défiler une page sur Safari.Le positionnement varié des différentes caméras du casque devrait permettre de réaliser un certain nombre de gestes sans avoir à lever les bras afin de limiter la fatigue lors de sessions prolongées. À noter que les développeurs auront la possibilité de programmer leurs propres gestes : cela devrait aboutir à toute une pléiade d'interactions supplémentaires, avec de multiples raccourcis pour les applications complexes ou des actions plus ludiques pour le jeu vidéo.