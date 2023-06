Apple Plans ajoute les itinéraires à vélo

L'application Plans d'Apple propose enfin des itinéraires spécialement pensés pour les cyclistes ! Ce nouveau mode de transport s'ajoute à la voiture, la marche à pied et les transports en commun. Pour les différentes options d'itinéraires proposés, le cycliste peut se faire une idée du dénivelé et des types de routes empruntés : l'application fait bien la différence entre pistes cyclables dédiées et voies partagées avec la circulation générale.Il y a deux options, l'une pour éviter les collines et l'autre pour éviter les routes très fréquentées. Cela rallonge un peu le trajet mais améliore a priori le confort, même s'il n'y aura pas de miracle pour éviter les pentes de la Croix-Rousse, cher amis lyonnais : lorsque la pente est vraiment forte, l'application botte en touche et suggère de descendre du vélo pour éviter d'arriver en nage.Même si cela ne vaut pas une application spécialisée pour les cyclistes chevronnés qui n'hésitent pas à faire de gros détours pour éviter certains points noirs, cette nouvelle option est évidemment la bienvenue. On regrettera cependant un certain décalage entre les données d'Apple et la réalité du terrain, qui évolue parfois très vite dans des villes en plein chantier.