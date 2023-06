Une nouvelle option de recadrage de photos pour iOS 17

iOS 17 offre une nouvelle option pour le recadrage dans l'application Photos : un nouveau bouton fait son apparition en haut à droite de l'écran lorsque l'on zoome sur une photo, et ce bouton permet d'initier un recadrage à partir du cadre défini par l'écran de l'iPhone (qu'il est possible d'ajuster ensuite). Voilà qui est plus rapide et intuitif, avec au passage les options pour retoucher l'image avant l'enregistrement.Vous pouvez retrouver les principales nouveautés d'iOS 17 sur cet article . Actuellement en version bêta , le nouveau système va passer l'été en chantier avant l'arrivée de la version finale en septembre.