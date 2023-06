Premiers tests de puissance pour la puce M2 Ultra

Suite à la présentation des nouvelles puces Apple M2 Max et M2 Ultra ce lundi, Apple a visiblement envoyé quelques Mac Studio de démonstration à certains youtubeurs et journalistes. Les tests de puces M2 Ultra sont en tout cas en train de fleurir sur GeekBench et on peut donc se faire une petite idée préliminaire des gains de puissance rendus possibles par cette nouvelle puce qui est la plus puissante de la gamme.Côté CPU, les tests réalisés sur GeekBench 6 sont étrangement assez variables, notamment en monocoeur avec quelques scores qui ne passent pas la barre des 2 000 points à cause d'une fréquence qui semble bridée sur certains tests. Pour les tests "normaux", on obtient en tout cas des scores tournant autour de 2 800 points en monocoeur et 21 400 points en multicoeur, contre une moyenne de 2 379 points en monocoeur (+18%) et 17 579 points en multicoeur (+22%) pour l'ancien Mac Studio avec puce M1 Ultra.Côté GPU, la puce M2 Ultra vient tutoyer les 224 000 points sur le test Metal et les 130 000 points sur le test OpenCL, contre 150 644 points sur Metal (+48%) et 91 610 points sur OpenCL (+41%) pour la puce M1 Ultra. Il est probable que ces scores soient atteints sur la version de la puce M2 Ultra avec 76 coeurs de GPU, une option à 1 150 € par rapport au modèle standard qui se contente de 60 coeurs. La puce M1 Ultra, elle, plafonnait à 64 coeurs.Les premiers tests en bonne et due forme devraient apparaître en début de semaine : les premières livraisons des nouveaux Mac Studio et Mac Pro sont attendues pour ce mardi 13 juin.