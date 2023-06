Les MacBook Air M3, pas avant début 2024

Le MacBook Air est désormais décliné dans une version 15,3" , mais il se contente toujours de la puce M2 dont la présentation remonte à juin dernier . La puce M3 est dans les tuyaux depuis un bon moment et elle aurait même été initialement prévue pour cette année, mais TSMC aurait du mal à produire suffisamment de puces dans une finesse de 3 nanomètres et la priorité aurait finalement été donnée à la puce A17 de l'iPhone 15 Pro qui doit sortir en septembre.Selon Mark Gurman sur Bloomberg , il ne faudrait pas s'attendre à une sortie des premiers modèles de MacBook Air équipés de la puce M3 avant le début d'année 2024. À ce stade, on ne sait pas si Apple proposerait la puce M3 sur tous les modèles ou si la puce M2 serait conservée en entrée de gamme pour abaisser le prix d'appel. On ne sait pas également ce qu'il adviendra du MacBook Air 13,3" avec puce M1 : ce modèle pourrait recevoir la puce M2, être conservé tel quel, ou tout simplement disparaître. En tout cas, il ne devrait pas y avoir du mouvement dès l'automne comme on pourrait le pressentir : si vous attendez les modèles M3 pour investir, sachez donc que l'attente devrait être un peu plus longue.La principale nouveauté de la puce M3 sera d'être gravée plus finement, à 3 nanomètres au lieu de 5 pour la génération M2 actuelle : cela permettra d'améliorer grandement l'efficience énergétique, et le MacBook Air devrait donc gagner en autonomie tout en bénéficiant d'une puissance encore accrue. Selon Mark Gurman, il ne devrait pas y avoir d'évolution dans le nombre de coeurs de CPU ou de GPU pour cette prochaine génération.