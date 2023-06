Apple Vision Pro : une version moins chère en 2025 ?

Avec un ticket d'entrée à 3 499 dollars, le casque Apple Vision Pro présenté la semaine dernière s'adresse à un public de développeurs, d'entreprises et de passionnés, mais pas vraiment au grand public qui attendra l'arrivée de modèles moins cher pour envisager de se laisser tenter. Bonne nouvelle, Apple aurait bien prévu un second modèle plus abordable, affirme Mark Gurman sur Bloomberg : les ingénieurs de Cupertino travailleraient déjà dessus et la sortie serait prévue pour 2025. Parallèlement, un Apple Vision Pro 2 devrait logiquement accueillir la future puce M3 d'ici-là, ce qui devrait notamment permettre de gagner un peu en autonomie.Sur quelles caractéristiques techniques Apple pourra-t-elle rogner pour proposer un casque moins cher ? Il est possible qu'Apple opte pour des écrans moins haut de gamme, avec une résolution inférieure et donc des composants moins puissants pour générer les graphismes à afficher. Apple pourrait également rogner sur les capteurs, et supprimer les haut-parleurs qui pourraient aisément être remplacés par les AirPods que possèdent déjà beaucoup d'utilisateurs.