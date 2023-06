Les écouteurs Beats Studio Buds+ disponibles en France

Près d'un mois après leur lancement aux États-Unis, au Canada et en Chine, les nouveaux Studio Buds+ de Beats sont désormais disponibles sur l'Apple Store français au tarif de 199,95 € avec de premières livraisons prévues dès ce mercredi 14 juin. Il y a trois coloris : transparent, noir/or et ivoire.Les Beats Studio Buds+ reprennent le design des Studio Buds historiques , qui sont toujours proposés à 189,95 € , et ils présentent une autonomie en hausse (36 heures avec le boîtier au lieu de 24 heures pour les Studio Buds classiques), une réduction de bruit active 1,6 fois plus efficace, un mode Transparence 2 fois plus puissant, des micros trois fois plus larges, un meilleur conduit pour soulager la pression, ou encore un bouton plus ferme pour éviter les pressions accidentelles. Il y a également une compatibilité améliorée avec l'écosystème d'Apple et celui d'Android avec la prise en charge du partage audio, du basculement automatique d'un appareil à l'autre ainsi que la fonctionnalité "Dis Siri" et les réseaux Localiser ou Find My Device de Google‌. Il y a enfin une quatrième taille d'embouts (XS en plus des S, M et L). Au vu de la très faible différence de prix, il vaut mieux opter pour ces nouveaux modèles.