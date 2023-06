Le MacBook Air 15,3'' se montre en vidéos

C'est ce mardi 13 juin que le MacBook Air 15,3", présenté la semaine dernière , sera officiellement disponible. En amont de la sortie, Apple a envoyé quelques exemplaires de démonstration à des youtubeurs qui nous montrent ce nouveau modèle sous toutes ses coutures.C'est comme le MacBook Air 13,6" avec puce M2, mais plus grand : il n'y a pas de surprise particulière sur ce grand MacBook Air, en dehors des haut-parleurs qui sont un peu plus qualitatifs que sur le petit modèle. Même l'autonomie est identique d'après les premiers retours : l'écran plus grand est contrebalancé par une batterie plus importante.Ce nouveau MacBook Air 15,3" permet à ceux qui le souhaitent d'avoir un grand écran à prix contenu : il est proposé à partir de 1 599 € (256 Go) ou 1 829 € (512 Go) sur l'Apple Store . C'est une excellente alternative au MacBook Pro 16,2" pour ceux qui n'ont pas forcément ni les besoins, ni le budget pour ce modèle haut de gamme vendu à partir de 2 999 €. La fiche technique est bien plus modeste, par exemple en terme de technologie d'écran, de connectique ou de performances, mais elle suffit pour l'immense majorité du grand public.