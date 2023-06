Mac Pro : Apple ne veut pas de cartes graphiques dédiées ou d'eGPU

La bascule du Mac Pro sur l'architecture Apple Silicon représentait le dernier espoir de voir Apple offrir une ouverture aux cartes graphiques dédiées et aux eGPU. Mais bien que le nouveau Mac Pro dispose de six emplacements d'extension PCIe, il n'est pas question d'y accueillir une carte graphique et les modèles externes ne sont pas non plus pris en charge.Questionné sur la problématique par John Gruber , John Ternus a expliqué queLe vice-président senior de l'ingénierie matérielle d'Apple ferme donc définitivement la porte à une telle possibilité :

Le Mac Pro avec puce M2 Ultra

Il en va de même pour l'ajout de mémoire vive, impossible sur le nouveau Mac Pro. Il faut donc bien configurer sa machine au moment de l'achat : il ne sera pas possible de la mettre à jour ensuite. Face au Mac Studio beaucoup plus abordable (4 799 € dans sa version M2 Ultra), le nouveau Mac Pro vendu à partir de 8 299 € s'adressera donc à un public de niche ayant des besoins d'extension en PCIe... mais pas graphiques, donc.