Le MacBook Air 15,3'' et le Mac Studio M2 disponibles en Apple Store

Huit jours après la conférence inaugurale de la WWDC 2023, c'est le jour J pour les sorties de machines. Ce mardi matin ont lieu les premières livraisons du MacBook Air 15,3" ainsi que des nouveaux Mac Studio et Mac Pro de génération M2. Les boutiques d'Apple reçoivent également leurs premiers stocks, ce qui vous permet de réserver votre exemplaire en retrait et repartir avec dès aujourd'hui. Notez que le retrait n'est possible que pour le MacBook Air 15,3" et le Mac Studio : pour le Mac Pro, les magasins d'Apple n'auront pas de stock pour le moment.L'autre grand intérêt de cette arrivée des nouveaux ordinateurs d'Apple dans les boutiques officielles de la marque sera de pouvoir manipuler le MacBook Air 15,3" avant de l'acheter. Ce grand modèle de MacBook Air ne présente pas de surprise particulière d'un point de vue technique, mais il est toujours intéressant de se faire une idée plus précise des dimensions et du poids (1,51 kg au lieu de 1,24 kg pour le modèle 13,6") avant de se lancer.