WWDC23 : l'offensive d'Apple pour le jeu vidéo

À l'occasion de la WWDC 2023 qui se tenait la semaine dernière, Apple a annoncé plusieurs initiatives pour favoriser le développement du jeu vidéo sur Mac. La plus importante concerne la mise en place de nouveaux outils pour les développeurs souhaitant porter leur jeu de Windows à macOS, avec unqui fournit notamment un simulateur permettant de lancer sur Mac des jeux Windows émulés à la volée. Apple propose également de nouveaux outils permettant d'accélérer le portage des lignes de code pour Mac, ce qui permettrait de réduire considérablement le temps de développement : Apple évoque un effort de quelques jours, contre plusieurs mois auparavant. Apple a mis en ligne trois vidéos pour rentrer dans les détails.Précisons que l'émulateur proposé dans le cadre de ce kit n'est pas disponible pour le grand public : il a pour unique but de permettre aux développeurs de se faire une idée des performances de leur jeu sur le Mac. Avec macOS Sonoma qui sera disponible cet automne, les Macs sous Apple Silicon vont aussi inaugurer un nouveau « mode jeu » qui va permettre de donner une priorité accrue au CPU et au GPU pour améliorer les performances. Ce mode permettra également d'améliorer la latence avec les AirPods et les manettes de jeu Bluetooth.