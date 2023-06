MacBook Air 15,3'' : le modèle 256 Go a un SSD moins rapide

On ne fera pas semblant d'être étonné : le nouveau MacBook Air 15,3" pouces avec puce M2 reprenant la plupart des caractéristiques techniques du petit modèle, il n'y avait aucune raison qu'il y ait des changements pour les SSD utilisés par Apple. Ainsi, le démontage réalisé par Max Tech nous montre que le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage utilise une puce unique de 256 Go, le second emplacement étant laissé libre.Sur les modèles plus capacitaires, Apple utilise systématiquement deux puces fonctionnant en parallèle, ce qui lui permet d'obtenir des débits plus rapides. Sur ce modèle de 256 Go, le SSD atteint ainsi des débits de 1,45 Go/s en lecture et en écriture. Sur le modèle M1 de 256 Go, qui avait un SSD composé de deux puces de 128 Go, les débits étaient de 2,4 Go/s en écriture et 2,8 Go/s en lecture.Cette particularité du MacBook Air de 256 Go, qui permet à Apple d'optimiser ses coûts, devrait passer totalement inaperçue pour l'immense majorité des utilisateurs : 1,45 Go/s, c'est déjà beaucoup et les utilisateurs ayant besoin de débits plus rapides choisissent généralement des capacités de stockage plus généreuses.