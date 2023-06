Mac Pro : la puce M2 Ultra pas plus puissante que sur le Mac Studio

La semaine dernière, Apple a présenté son premier Mac Pro sous l'architecture Apple Silicon et il embarque la même puce M2 Ultra que le nouveau Mac Studio haut de gamme. Sortie hier, la nouvelle tour d'Apple a fait l'objet de quelques tests de puissance brute sur GeekBench 6 et elle obtient des scores de 2 778 en monocoeur et de 21 358 en multicoeur, ce qui est identique aux scores obtenus par le Mac Studio On a donc la confirmation par les chiffres qu'il n'y a pas de particularité favorisant le Mac Pro : les performances sont bien les mêmes que sur le Mac Studio, et il en va de même pour les tests des graphismes . Le Mac Pro se destine aux utilisateurs ayant besoin d'emplacements d'extension PCIe, et la puissance n'entre donc pas en ligne de compte avec la puce M2 Ultra.Par rapport au dernier modèle équipé d'un processeur Intel, ces chiffres n'en sont pas moins impressionnants : avec le processeur le plus haut de gamme, le Xeon W-3275M de 28 coeurs, la précédente tour plafonnait à un score de 1 378 en monocoeur et 10 414 en multicoeur. La puce M2 Ultra fait plus que deux fois mieux !