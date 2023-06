iOS 17 : Apple discute avec l'Union européenne pour le sideloading

Lors de la présentation d'iOS 17 la semaine dernière, Apple n'a pas abordé le sujet du. Dans le cadre de la législation sur les marchés numériques (DMA) votée par le Parlement européen , Apple va devoir donner la possibilité aux utilisateurs européens d'installer des applications en dehors de l'App Store, que cela soit via des App Stores alternatifs ou en dehors de toute boutique, par un simple téléchargement réalisé depuis le web. C'est en mars 2024 que cette obligation entrera en vigueur, et c'est donc avec iOS 17 qu'Apple devra faire évoluer ses pratiques.

(à partir de 1:49:50)

À l'occasion d'une interview donnée à John Gruber suite à la WWDC 2023, Craig Federighi a confirmé qu'Apple travaillait bien sur le sujet avec le législateur européen :S'il est donc probable que la prise en charge dune soit pas de la partie dès la sortie d'iOS 17 en septembre, le vice-président senior de l'ingénierie logicielle assure que la législation européenne sera bien respectée par Apple d'ici le printemps suivant. Reste à déterminer les petits détails et on comprend en tout cas qu'Apple, qui s'est longtemps battue contre cette loi, n'y va pas de bon coeur. Selon les rumeurs dont nous disposons , cette évolution serait limitée à l'Union européenne et Apple pourrait mettre en place des conditions très strictes lui permettant notamment d'imposer une commission sur les achats réalisés via des boutiques concurrentes de l'App Store.