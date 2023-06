Le Mac Pro 2023 a un bug avec les disques SATA

C'est un bug de niche sur un produit de niche : le tout nouveau Mac Pro avec puce M2 Ultra a un petit problème avec les disques internes au format SATA, annonce Apple dans une fiche d'assistance qui indique qu'un correctif logiciel est dans les tuyaux pour une prochaine mise à jour de macOS. Ce bug provoque une déconnexion des disques lorsque le Mac Pro sort de veille, et il faut alors redémarrer l'ordinateur pour les reconnecter.Si le problème devient trop persistent, Apple conseille de désactiver la mise en veille automatique du Mac en attendant la mise à jour. On imagine que peu d'utilisateurs seront tentés d'installer de tels disques en interne sur un Mac Pro flambant neuf, l'interface SATA étant peu performante et les supports de montage n'étant pas fournis avec l'ordinateur, mais il y a toujours des utilisateurs souhaitant réutiliser leur vieux matériel et c'est aussi tout l'intérêt des extensions PCIe.