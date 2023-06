macOS Sonoma met fin aux anciens plug-ins de Mail

Les anciens plug-ins de Mail vont disparaître avec macOS Sonoma . Les développeurs d'AltStore et de MsgFiler ont confirmé l'information : il faut désormais utiliser le MailKit , qui n'offre pas autant de possibilités que les plug-ins traditionnels qu'Apple jugeait un peu trop sensibles en terme de sécurité.Pour certains plug-ins qui exploitent des possibilités non offertes par MailKit, l'arrivée de macOS Sonoma va nécessiter un peu de créativité... lorsque c'est possible. Certains pourront en effet s'adapter en contournant le problème d'une manière ou d'une autre — AltStore se montre optimiste sur le sujet — mais d'autres mettront la clé sous la porte, comme Adam Tow qui annonce que MsgFiler sera retiré de l'App Store cet automne à la sortie de macOS Sonoma.