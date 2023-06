L'Apple TV 4K de troisième génération arrive sur le Refurb Store

Huit mois après sa sortie , l'Apple TV 4K de troisième génération a enfin fait son apparition sur le Refurb Store ! Les deux modèles sont disponibles en version reconditionnée par Apple : celui de 64 Go est à 139 € au lieu de 169 € sur l'Apple Store , et celui de 128 Go qui intègre un port Ethernet et la prise en charge du réseau Thread est à 159 € au lieu de 189 €. Les deux modèles sont fournis avec une Siri Remote disposant d'un connecteur USB-C Si vous souhaitez vous équiper d'un Apple TV, c'est toujours 30 € de pris sans faire de compromis particulier sur la qualité qui est toujours irréprochable sur le Refurb Store, et surtout sur la garantie qui est identique à celle des produits neufs. Attention, les stocks du Refurb Store sont variables et sont remis à jour tous les matins.