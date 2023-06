Apple inaugure sa boutique de Londres Battersea

L'ouverture d'un nouvel Apple Store est parfois l'aboutissement d'un projet de très, très longue haleine. C'est en 2016 qu'Apple avait annoncé la prise à bail de 46 000 mètres carrés dans la Battersea Power Station , une gigantesque centrale électrique au charbon des années 30 qui entamait alors sa rénovation, avec tout un nouveau quartier qui allait s'articuler autour d'elle. Sept ans plus tard, Apple vient d'inaugurer sa boutique située au pied de la centrale, avec un design tout particulier tirant partie de piliers en briques et de lourdes poutres métalliques. On notera la présence d'un Genius Bar, qui a tendance à disparaître dans les petits Apple Stores.La Battersea Power Station se trouve sur la rive sud de la Tamise et se distingue immédiatement dans le paysage londonien grâce à ses quatre cheminées qui ont été conservées. Elle accueille désormais le siège britannique d'Apple avec des surfaces de bureaux permettant d'accueillir jusqu'à 3 000 employés, qui occupent notamment les six plus hauts étages de la centrale.