Avec iOS 17, son ancien code est encore valable 72 heures

Voilà une petite nouveauté d'iOS 17 non annoncée lors de la présentation officielle qui pourrait sauver la mise de quelques têtes en l'air : en cas de changement de code secret, l'ancien code est encore valable 72 heures pour réinitialiser à nouveau le code en cas d'oubli. L'ancien code ne peut en revanche pas être utilisé pour déverrouiller l'iPhone dans ce laps de temps : en cas d'oubli, il reste possible d'entrer dans le téléphone avec l'authentification faciale de Face ID.Pour ceux qui craindraient pour la sécurité de leur iPhone, Apple a bien mis en place une option pour qu'iOS oublie l'ancien code instantanément : il faut pour cela cliquer sur le bouton « Rendre le code précédent obsolète maintenant » et valider l'opération. Actuellement en version bêta, iOS 17 sera disponible pour le grand public en septembre.