Le MacBook Air 15,3'', toujours aussi difficile à démonter

Le tout nouveau MacBook Air 15,3" est arrivé chez iFixit qui s'est empressé de sortir son kit de tournevis. Pas de grosse surprise au programme : ce grand modèle de MacBook Air ressemble beaucoup à la version 13,6", à quelques différences près au niveau de la taille du trackpad, du haut-parleur qui dispose de deux woofers supplémentaires pour améliorer les basses, ou de la capacité de la batterie qui est supérieure (66,5 Wh au lieu de 52,6 Wh) pour maintenir une autonomie inchangée avec le plus grand écran.Question réparabilité, il n'y a malheureusement pas grand chose de nouveau à dire non plus :, avec un nombre impressionnant de vis à retirer et de connecteurs à débrancher pour retirer un à un les différents composants, sans oublier cette fichue batterie collée au châssis (il faut tirer sur des languettes pour la désolidariser) qui n'est pas remplaçable avant d'avoir vidé une bonne partie de l'ordinateur. Si l'on rajoute à cela l'impossibilité de remplacer la RAM ou le SSD comme sur tous les ordinateurs Apple Silicon, on obtient une très mauvaise note de réparabilité de 3/10.