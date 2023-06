Apple ne veut pas de cadrans tiers sur l'Apple Watch

Cette année, watchOS 10 apportera deux nouveaux cadrans à l'Apple Watch. Malgré la refonte de l'interface, il n'est toujours pas question de laisser les développeurs créer leurs propres cadrans. Dans une interview donnée au magazine suisse Tages-Anzeiger , Kevin Lynch s'en est expliqué : selon le vice-président de la technologie d'Apple,, et Apple doit s'assurer que tout continue de bien fonctionner

Les deux nouveaux cadrans de watchOS 10

Les changements forçant les développeurs à revoir leurs applications ne posent d'habitude pas de problème à Apple. Comme pour l'écran verrouillé de l'iPhone qui a gagné des possibilités de personnalisation très contrôlées avec iOS 16 l'année dernière, on sent qu'il s'agit surtout de marketing : l'Apple Watch doit pouvoir s'identifier d'un coup d'oeil et il y a une image de marque à tenir. Les cadrans jouent un rôle primordial dans ce sens et Apple ne veut probablement pas ouvrir les vannes pour éviter que des marques finissent inévitablement par créer des cadrans publicitaires.