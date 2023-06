Union européenne : la loi sur les batteries amovibles en bonne voie

Une batterie portable devrait être considérée comme étant amovible par l'utilisateur final lorsqu'elle peut être retirée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce et sans nécessiter le recours à des outils spécialisés, à moins que ceux-ci ne soient fournis gratuitement, ou à des outils exclusifs, à de l'énergie thermique ou à des solvants pour la démonter. Les outils disponibles dans le commerce sont considérés comme étant des outils mis à la disposition de tous les utilisateurs finaux sur le marché, sans qu'il soit nécessaire à ceux-ci de fournir la preuve d'un quelconque droit de propriété, et qui peuvent être utilisés sans restriction, à l’exception de restrictions liées à la santé et à la sécurité.

En décembre dernier, le Parlement et le Conseil européens étaient parvenus à un accord provisoire pour réviser les règles relatives aux batteries au sein de l'Union européenne. Parmi les différentes mesures envisagées, une disposition obligeant les fabricants d'appareils portables à faciliter le remplacement de la batterie. Ce texte a finalement été approuvé par une écrasante majorité (587 voix pour, 9 contre et 20 abstentions) la semaine dernière. Le Conseil devra maintenant approuver formellement le texte, ce qui devrait être une formalité, avant sa publication au Journal officiel de l'UE et donc son entrée en vigueur. Les fabricants auront trois ans et demi pour se conformer.La future législation prévoit que Le texte précise la définition d'une batterie amovible :Entre vis propriétaires et usage de colle, Apple devrait donc être contrainte de revoir sa copie sur un certain nombre de produits, de ses MacBook à l'iPhone en passant par l'iPad et l'Apple Watch. Et bien sûr, il y a aussi les AirPods dont la batterie n'est aujourd'hui pas accessible sans détruire les écouteurs.