Le Self Service Repair Store étendu à l'iPhone 14 et aux MacBook M2

Apple a annoncé l'extension de son Self Service Repair Store à la gamme d'iPhone 14 ainsi qu'aux MacBook Air et MacBook Pro 13,3" équipés de la puce M2. Lancé en France en décembre dernier , le Self Service Repair Store permet d'obtenir les pièces détachées originales nécessaires à la plupart des réparations, les outils adaptés (à l'achat ou la location selon leur valeur) et la documentation officielle permettant de réaliser les réparations soi-même.Parallèlement, Apple proposera également la réparation de la caméra True Depth et du haut-parleur supérieur des iPhone 12 et 13 dans l'ensemble des pays où le Self Service Repair Store est présent. Apple annonce une autre avancée majeure : il ne sera plus nécessaire de contacter Apple pour la phase finale de la configuration, qui consiste à valider l'appairage des identifiants des nouveaux composants. À la place, il suffira de lancer l'application Configuration du système après avoir activé le mode Diagnostic sur l'appareil concerné.