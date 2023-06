Le casque Studio Pro de Beats en approche

Repéré au sein d'une version bêta d'iOS 16.5 en mai dernier , le casque Beats Studio Pro devrait bientôt être commercialisé : il vient en tout cas d'obtenir la certification de la FCC américaine , ce qui précède généralement de peu le lancement. Ce dépôt nous donne le numéro de modèle A2924 et l'identifiant BeatsStudioPro1,1, mais ne dévoile pas les caractéristiques techniques du futur casque.Les références qui avaient été dénichées au sein d'iOS 16.5 nous avaient indiqué que le casque Studio Pro disposerait de meilleurs modes de réduction de bruit (ANC) et de Transparence, ainsi qu'un mode Audio Spatial personnalisable. L'inconnue concerne le connecteur pour la recharge : on imagine qu'Apple passera du Lightning au standard USB-C pour anticiper la future réglementation européenne , mais sans certitude absolue à ce stade. Ce nouveau casque Beats Studio Pro pourrait avantageusement remplacer le Beats Studio3 qui est en vente depuis six ans.