Apple active les clés d’accès pour un Apple ID sans mot de passe

Avec iOS 17 et macOS Sonoma , il sera bientôt possible de se connecter à son identifiant Apple sans mot de passe. Apple vient d'activer sur son site la fonctionnalité Passkey, ou Clé d'accès en français, qui génère un code QR permettant de s'identifier avec un autre appareil connecté au compte. Lorsque l'on souhaite se connecter à son compte depuis un Mac, un iPad ou un iPhone, l'option « Se connecter avec un iPhone » permet de faire apparaître le code : il suffit alors de dégainer un iPhone ou un iPad (sous iOS 16 cette fois) pour scanner le code et valider la connexion avec Face ID, sans avoir à entrer de mot de passe.Cette nouvelle méthode d'authentification repose sur un système de cryptographie asymétrique avec un échange de clés publiques : c'est la technologie WebAuthn qu'Apple implémente au sein d'iCloud depuis deux ans. La prise en charge de cette authentification sans mot de passe sera disponible pour les applications et les sites web faisant appel à la fonctionnalité « Se connecter avec Apple ». iOS 17 sera disponible en septembre, alors qu'iPadOS 17 et macOS Sonoma devraient être lancés en octobre.