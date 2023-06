Correctifs : Apple lance iOS 16.5.1, macOS Ventura 13.4.1 et watchOS 9.5.2

Il n'y avait déjà pas beaucoup de nouveautés pour iOS 16.5 , sorti il y a un mois. Il y en a encore moins pour iOS 16.5.1, une petite mise à jour lancée ce soir pour apporterqui ne sont pas précisés et une correction de bug : l'adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3 ne fonctionnait plus avec iOS 16.5 , et ce faux pas est maintenant résolu.Ce soir est également lancé macOS Ventura‌‌‌‌‌ 13.4.1, là aussi avec des correctifs de sécurité. Pour les utilisateurs dont le Mac ne serait pas compatible avec Ventura, Apple a aussi mis en place macOS 11.7.8 et macOS 12.6.7. Il y a enfin une petite mise à jour pour l'Apple Watch avec watchOS 9.5.2, sans nouveauté particulière en dehors de correctifs de sécurité, ainsi que watchOS 8.8.1 pour les modèles incompatibles avec watchOS 9.