Deuxièmes bêtas pour iOS 17, macOS 14, watchOS 10 et tvOS 17

Un peu plus de deux semaines après la présentation de iOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 puis le lancement dans la foulée des premières versions bêtas de ces futures mises à jour, Apple a hier soir envoyé les deuxièmes bêtas de ces systèmes aux développeurs.À première vue, la seule évolution majeure concerne iOS 17 avec la prise en charge de NameDrop, qui permet d'échanger des contacts en approchant simplement son iPhone d'un autre iPhone ou d'une Apple Watch. AirDrop peut également fonctionner de la même manière pour l'échange de fichiers. Cette nouveauté avait bien été annoncée lors de la WWDC, mais elle était absente de la première bêta.Pour le moment, Apple n'a pas activé son programme de versions bêtas publiques : ce sera dans le courant du mois de juillet, avec des versions bêtas un peu plus stables. Si vous le souhaitez, vous pouvez désormais accéder gratuitement aux versions bêtas des développeurs mais il est globalement conseillé d'attendre si vous n'avez pas des appareils dédiés aux tests.