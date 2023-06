Un iMac Pro de plus de 30 pouces en préparation ?

Apple aurait débuté les travaux sur un grand modèle d'iMac doté d'un écran d'une diagonale de plus de 30 pouces, selon les sources de Mark Gurman. Le journaliste de Bloomberg n'a pas d'autres détails à rajouter pour l'instant, mais on imagine que ce modèle plus haut de gamme intégrerait une dalle Mini-LED avec la technologie ProMotion (120 Hz), ainsi qu'un châssis bien refroidi permettant de faire tourner des puces de la gamme Pro et Max.

Concept par Apple Hub

Aujourd'hui, l'iMac 24" avec puce M1 n'offre aucune option pour bénéficier d'un processeur plus puissant. Il a d'ailleurs fait l'impasse sur la puce M2 et c'est en début d'année 2024 qu'Apple devrait dévoiler les modèles M3 , nom de code J433 et J434 selon Mark Gurman. Ces nouveaux modèles seront-ils accompagnés d'un iMac Pro avec les puces M3 Pro et M3 Max, ou faudra-t-il attendre la génération M4 ? C'est encore trop tôt pour le dire.