Apple Vision Pro : une lanière optionnelle au-dessus de la tête

Trop lourd, le casque Apple Vision Pro ? C'est l'avis de certains testeurs de la première heure. Certains journalistes ayant pu approcher le casque à l'issue de sa présentation lors de la WWDC 2023 avaient déjà alerté sur le sujet, sans avoir pourtant pu utiliser l'engin sur une période prolongée. Et sur quelques rares vidéos de démonstration utilisées par Apple, on peut voir qu'il existe une seconde lanière passant au-dessus de la tête afin de mieux répartir le poids du casque.Selon Mark Gurman sur Bloomberg , cette lanière ne sera sans doute pas fournie en standard : Apple ne la jugerait véritablement utile que pour des utilisations intenses et ce serait donc un accessoire optionnel. On remarquera au passage qu'Apple s'est bien gardée de communiquer sur le poids du casque, qui avec sa conception en aluminium et en verre devrait être sensiblement plus lourd que bien des appareils concurrents.