L'Apple Watch Ultra serait bien mise à jour cette année

L'Apple Watch Ultra n'est pas un modèle hors-série destiné à évoluer séparément de la gamme principale. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , ce modèle haut de gamme aurait bien droit à une mise à jour cette année à l'occasion de la sortie de l'Apple Watch Series 9 dont la présentation est attendue pour septembre. Il y aurait toujours deux tailles pour l'Apple Watch standard (41 ou 45 mm) et une seule pour l'Apple Watch Ultra (49 mm). Il y a eu des rumeurs d'Apple Watch Ultra encore plus grande, mais ce serait pour l'année prochaine Pour ce qui est des nouveautés attendues cette année, il est question d'un nouveau processeur pour la première fois depuis trois ans : on devrait avoir un surplus de puissance et une meilleure efficience énergétique, ce qui devrait aboutir à une autonomie prolongée. Pour le reste, c'est encore le plus grand flou : les rumeurs sont très calmes, ce qui semble indiquer une révision assez mineure sans nouveau capteur de santé (et certainement pas un capteur de glucose qui serait encore lointain ) et sans évolution particulière dans le design.