Un nouvel iPad Air serait en préparation

Cela va sans dire, mais ça va mieux en le disant : après l'iPad Air 5, il y aura... l'iPad Air 6. Selon Mark Gurman sur Bloomberg , un nouveau modèle d'iPad Air serait en préparation dans les laboratoires de Cupertino, sans que l'on sache trop quelles seront les nouveautés en dehors de l'évidente adoption d'une puce plus récente, vraisemblablement la puce M2 qui offre plus de puissance. L'iPad Air 5 avec puce M1 a été lancé en mars 2022 . Pour la prochaine révision, Mark Gurman ne se risque pas à une prévision mais cela pourrait attendre le début d'année 2024. En cause, Apple pourrait attendre que la puce M3 soit disponible afin de mettre à jour l'iPad Pro au même moment.Lorsque Apple a lancé l'iPad Air 5 en début d'année dernière, il était équipé de la même puce M1 que l'iPad Pro. En octobre dernier, l'iPad Pro est passé à la puce M2 sans que l'iPad Air n'y ait droit. Même si le prochain iPad Pro pourrait bénéficier d'une énorme mise à jour avec un nouveau design et l'arrivée d'écrans OLED, les puces pourraient continuer à marquer une différence entre les deux gammes d'iPad haut de gamme d'Apple. Si l'intégration de la puce M3 à l'iPad Air 6 n'est pas totalement exclue — cela permettrait à la tablette de gagner en autonomie grâce à la gravure plus fine de cette future puce — c'est à ce stade hautement hypothétique.Il commence à devenir intéressant d'attendre si vous comptez renouveler votre matériel sans que cela ne presse, même si c'est plutôt du côté de l'iPad Pro qu'il devrait y avoir d'importantes évolutions au printemps prochain. Si vous ne comptez pas patienter, sachez qu'il y a régulièrement des remises de l'ordre d'une centaine d'euros sur tous les modèles chez les revendeurs : vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres en temps réel sur notre comparateur de prix