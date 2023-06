Puce M3 : ce MacBook Pro 13,3'' qui ne veut pas mourir

Suite à la présentation du MacBook Air 15,3" début juin, Apple a baissé de 200 € le prix du MacBook Air 13,6" qui est désormais vendu à partir de 1 299 € (256 Go) ou 1 649 € (512 Go). Face à lui, le MacBook Pro 13,3" peine davantage à convaincre à ses tarifs inchangés de 1 599 € (256 Go) ou 1 829 € (512 Go).Le MacBook Pro 13,3" et le MacBook Air 13,6" sont tous les deux équipés de la puce M2 et de 8 Go de RAM en standard. Le MacBook Air se distingue par un écran légèrement plus grand en hauteur (avec la fameuse encoche pour les capteurs frontaux), une webcam 1080p (720p pour le MacBook Pro), le Bluetooth 5.3 (Bluetooth 5.0 pour le MacBook Pro), et le port de recharge magnétique MagSafe en plus des deux ports USB-C. Le MacBook Pro a quant à lui l'argument de l'autonomie avec deux heures supplémentaires (jusqu'à 20h au lieu de 18h pour le MacBook Air), un meilleur refroidissement grâce à son ventilateur, et il est le dernier Mac à intégrer la Touch Bar tactile à la place des touches de fonction.

Le MacBook Pro 13,3" et le MacBook Air 13,6"

Choisir le MacBook Pro 13,3" par rapport au MacBook Air 13,6", c'est donc payer 300 € de plus pour un léger surplus d'autonomie et une Touch Bar en voie de garage qui va être progressivement abandonnée par les développeurs, tout en faisant une croix sur l'écran légèrement plus grand, la meilleure webcam et la meilleure connectique du MacBook Air. Les calculs sont pas bons, comme dirait l'autre.

La Touch Bar du MacBook Pro 13,3"

Dans une interview donnée suite à la WWDC 2023, deux hauts responsables d'Apple s'étaient montrés particulièrement gênés lorsque John Gruber leur a demandé comment le MacBook Pro 13,3" pouvait bien continuer à trouver sa place au sein de la gamme actuelle d'Apple., a tenté de résumer Greg Joswiak (VP du marketing) sans convaincre qui que ce soit dans le public, ni même John Ternus (VP de l'ingénierie matérielle) qui n'a pu réprimer un grand sourire.

À partir de 8:40

On sent donc qu'on s'approche de la fin, qui aurait déjà dû être prononcée depuis un bon moment. Peut-être restait-il un stock de Touch Bar à écouler ? Quoi qu'il en soit, les rumeurs voient bien Apple lancer une version M3 du MacBook Pro 13,3" contre toute attente : c'est le site 9To5Mac qui a dégainé le premier en mars, et le journaliste Mark Gurman de Bloomberg confirme désormais l'indiscrétion. La future machine porterait le nom de code J504, et c'est tout ce qu'on sait pour le moment.Question calendrier, la puce M3 a pris du retard et on parle désormais d'une sortie en début d'année 2024 . Comme pour les deux précédentes générations, il faut s'attendre à un lancement conjoint pour le MacBook Air 13,6" et le MacBook Pro 13,3". Reste à voir comment Apple va retravailler sa fiche tarifaire : on imaginerait bien une simple disparition de la Touch Bar qui permettrait d'abaisser considérablement les prix et redonner de l'attrait à cette machine, mais on se retrouverait alors avec quelque chose de très proche du MacBook Air M1...