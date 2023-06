Étudiants, l'offre Back to School 2023 d'Apple approche

Trois semaines après les États-Unis , Apple a aujourd'hui lancé son offre Back to School au Canada et au Mexique ... mais pas en Europe : il faudra encore patienter pour pouvoir bénéficier des promos spécialement destinées aux étudiants et aux enseignants qui veulent s'équiper dans la perspective de la rentrée. L'année dernière, il y avait eu trois semaines de décalage entre le lancement de cette offre aux États-Unis et son arrivée en France : l'attente sera visiblement un peu plus longue cette année. Apple reste en tout cas dans les temps : l'année dernière, l'offre française s'était tenue du 14 juillet au 17 octobre.

Visuel de l'offre Back to School 2023 au Canada

Toute l'année durant, Apple propose déjà des remises spécifiques pour les étudiants et les enseignants qui peuvent bénéficier d'une remise de 10% (Mac) ou de 5% (iPad) sur l'Apple Store éducation . Pendant les grandes vacances, l'offre Back to School propose un cadeau supplémentaire : l'année dernière, l'offre Back to School 2022 permettait d'obtenir des cartes cadeaux allant de 100 € à 150 € valables à la fois sur le matériel, le logiciel et les services d'Apple, pour l'achat d'un iPad (Air ou Pro) ou d'un Mac (hors Mac Studio et Mac Pro). L'offre devrait être identique cette année — il n'y a en tout cas pas eu de changement sur les offres américaines.L'opération Back to School est généralement considérée comme la meilleure offre à laquelle les étudiants et enseignants sont éligibles. Il y a néanmoins une très belle alternative disponible toute l'année avec les remises de 15% du Refurb Store pour l'achat d'un Mac en version reconditionnée par Apple, avec une qualité irréprochable et une garantie identique à celle des produits neufs. Pour qui ne souhaite pas attendre Back to School ou préfère une remise immédiate à une carte cadeau, c'est une bonne manière de faire des économies à condition que les stocks soient au rendez-vous (ils sont remis à jour tous les matins).